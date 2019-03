„TINA“ feiert eine umjubelte Deutschlandpremiere in Hamburg

Das Gesicht voller Blut. Mit zitternder Stimme und nicht mehr als 36 Cent in der Tasche. So bittet diese schwer geschlagene Frau den Nachtportier, sie nicht wegzuschicken. Sie kann ihm nicht mehr geben als ihren Namen und das Versprechen, die Übernachtung später zu bezahlen: „Ich bin Tina Turner – und ich halte meine Versprechen, selbst wenn es besser wäre, sie nicht zu halten.“ In einer der schauspielerisch stärksten Szenen des Musicals ist die Titelheldin sehr schwach – und ganz stark zugleich, denn sie hat es nach Jahren endlich geschafft, der Hölle entkommen. Auch wenn sie dafür das Versprechen brechen muss, ihren Ehemann und Entdecker Ike Turner (Mandela Wee Wee) nie zu verlassen. Sie ist am absoluten Tiefpunkt – und zugleich im Begriff, ganz neu anzufangen und ganz nach oben durchzustarten, so unwahrscheinlich das auch ist als Frau Mitte 40, geschieden, alleinerziehend und schwarz. Wie sagt Kristina Love in ihrer Hauptrolle als Tina: „Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, lerne ich neu zu schwimmen.“

Die Gäste der Deutschlandpremiere von „TINA – Das Tina Turner Musical“ bekamen am Wochenende in Hamburg ein starkes Musical zu sehen. Die Story: Die ergreifende Lebensgeschichte eines ungeliebten Kindes. Die Geschichte einer starken Frau, die sich nicht nur selbst befreit, sondern zum Weltstar wird – und die Größe hat, im Rückblick ihre damalige Schwäche nicht zu verschweigen.

Die Hauptdarstellerin Kristina Love: Diese Stimme, die buchstäblich die Nackenhaare bewegt – und die Herzen. Ist das noch ein Musical oder schon ein Konzert mit einer wie durch Zauberei verjüngten Tina Turner? Die Grenze scheint zu fließen. Die Premierengäste sind begeistert.

Die Inszenierung: Großartig, aber das ist unter der Regie von Phyllida Lloyd, die das Musical „Mamma Mia!“ und dessen Filmversion zu verantworten hatte, der Choreografie von Anthony Van Laast und einem Buch von Katori Hall auch nicht anders zu erwarten.

Die Musik: Stark, emotional, rockig. Von „River Deep, Mountain High“ über ein ergreifend eingebundenes „I Can’t Stand The Rain“ bis „Private Dancer“. Tina Turner eben – simply the best!

Das Finale: furios – Feuerwerk inklusive. Das Musical wird endgültig zum Konzert, zu jenem Rekordkonzert mit mehr als 180 000 Besuchern in Rio de Janeiro, mit dem Tina Turner 1988 ihren Erfolg feierte – und ihre Freiheit. Ist das noch dieselbe Frau, die einst mit einem mühsam überschminkten blauen Auge neben Cher auf der Bühne stand, die vor den Schlägen in die Musik flüchtete, wie sie Anthony van Laast bei der Vorbereitung des Musicals berichtete?

Am Ende, nach dem ersten Schlussapplaus, dem ersten Vorhang, steht Tina Turner auch in Hamburg auf der Bühne. Die echte, fast 80-jährige Tina Turner neben der Kristina-Love-Tina. „Gift in Medizin zu verwandeln“, sagt Tina Turner. Das sei es, was sie aus den schweren Jahren mitgenommen habe. Eine starke Frau, eine starke Geschichte, starke Musik – ein starkes Musical.