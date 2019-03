Auch die Klassiker sind aktuell

Tatsächlich geht es nach der Eröffnung am 14. September, bei der „Ein Maskenball“ auf dem Programm steht, kühn hinein in die jüngere Vergangenheit: „Yolimba“ von Wilhelm Killmayer ist eine musikalische Posse, in der Münsters 100-Jahre-Jubilare Musikschule und Musikhochschule mit dem Orchester zusammenwirken. Ulrich Peters , der das Stück inszeniert, nennt es schmunzelnd „ein Familienstück – abgesehen davon, dass 60 bis 80 Menschen erschossen werden.“ Nicht nur „Tatort“-Zuschauer wissen natürlich, dass sich hinter solch einer Beschreibung beste groteske Unterhaltung verbergen kann. Und Operndirektorin Susanne Ablaß verspricht: „Es klingt wie Filmmusik!“

Das Musical „Anatevka“, die Operette „Der Vetter aus Dingsda“ – auch sie stammen aus dem 20. Jahrhundert, bieten zum Teil ernste Themen in unterhaltsamer Verpackung. Für die Oper von Philipp Glass nach Poes „Untergang des Hauses ­Usher“ verspricht Ablaß, dass die Zuschauer „eineinhalb Stunden gespannt auf der Stuhlkante sitzen werden.“ Und Benjamin Brittens „Tod in Venedig“ bildet gewiss ein faszinierendes Saison-Finale.

Für die zweite große Sparte des Theaters Münster stellt Schauspieldirektor Frank Behnke wieder „einen Spagat von großer Weltliteratur, an der wir uns abarbeiten, und neuem Schauspiel mit Auftragwerken und Uraufführungen“ in Aussicht. Er verweist auf das noch im Mai stattfindende NRW-Theatertreffen (Infos gibt es Anfang April) als „Teaser“ für den Deutschland-Schwerpunkt der kommenden Spielzeit – mit Höhepunkten wie der Uraufführung „Bonn ist eine Stadt im Meer“ von Svenja Bungarten oder dem dreiteiligen Abend „BRD-Trilogie“ nach den berühmten Filmen Rainer Werner Fassbinders: ein etwa vierstündiger „Theatermarathon“ um die Heldinnen Maria Braun, Veronika Voss und Lola. Am Auftragsstück „Vaterlandsverräter“ arbeitet der Autor Martin Heckmanns gerade; von der Zeit zwischen Maueröffnung und deutscher Vereinigung erzählt der Abend „89/90“.

Zwei der Klassiker, die das Schauspiel präsentiert, sind „politische Laboratorien“: Brechts „Guter Mensch von Sezuan“ und Shakespeares „Maß für Maß“ stellen die Frage, wie der Mensch gut sein kann in dieser Welt und wie verführbar er durch Macht wird. Und dann ist da noch, neben dem von Ewald Palmetshofer überschriebenen Hauptmann-Klassiker „Vor Sonnenaufgang“, ein „deutscher Hamlet“, nämlich Kleist „Prinz Friedrich von Homburg“. Frank Behnke setzt damit eine Reihe von Stücken fort, die „ideologisch eingesetzt wurden“ wie etwa Hebbels „Nibelungen“. Vor allem sei Kleists Drama um Gefühl und Ratio ein „großartiges Sprachkunstwerk“.

