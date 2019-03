Depot-Bilder werden salonfähig

Mit dieser Art von Studioausstellung betritt das Landesmuseum Neuland. Denn nur einen Bruchteil seiner Sammlung, die aus 310 000 Kunstwerken besteht (plus 120 000 Bücher), präsentiert das Haus in seinen Ausstellungsräumen. „Es gab immer wieder die Frage von Besuchern,“ so schildert Museumsdirektor Dr. Hermann Arnhold , „was wir im Depot des Museum aufbewahren und ob die dort gelagerte Kunst auch mal zu sehen sein wird.“ Dies war für das Museum der Anlass, in einer Ausstellung Bilder aus dem Magazin zu präsentieren.

Stillleben und Porträts, realistische und abstrakte Kunst, Groß- und Kleinformatiges wurde ans Licht geholt. Werke von A wie Josef Albers bis W wie Wilhelm Wulff. Luisa Walter, die mit dieser eindrucksvollen Ausstellungspremiere ihre Visitenkarte als junge Kuratorin am Landesmuseum abliefert, hat Werke des 20. Jahrhunderts versammelt. Sie sind nach Farben sortiert und bilden einen Querschnitt durch die westfälische und deutsche Malerei eines Jahrhunderts – von konservativ bis hochmodern. Die gemäßigte Petersburger Hängung – viele Bilder auf einer Wand – gibt der heterogenen Schau ein lichtes Gepräge. Raumfarben und Lichtregie, die speziell im weißen der vier Räume mit Tageslichteinfall wichtig ist, setzen das Gemälde-Potpourri reizvoll in Szene. „Jeder“, so Hermann Arnhold, „kann hier sein Lieblingsbild finden und aktiv auf Entdeckungsreise gehen.“

Und so hängt nun Marjan Vojskas strenges Bildnis von Landesdirektor Walter Hoffmann aus dem Jahr 1979 in derselben Präsentation wie Georg-Karl Pfahlers zu scharfen Formblöcken abgegrenzten Farbflächen, findet sich Irmgard Wessel-Zumlohs opulentes Stillleben mit Fischen, genannt „Hymnus“ (1961), in unmittelbarer Nachbarschaft zum Werk von August Jankowski wieder.

Manche Bilder der Schau, Besucher werden es registrieren, tragen kleine Pflästerchen. Sie kleben zur Sicherung loser Farbschuppen auf Bildträgern und Rahmenflächen. Bereits im Vorfeld haben Restauratoren wie Berenice Gührig die Werke konserviert, denn: „Im Depot wird nicht nur geforscht, sondern auch erhalten“, beschreibt Hermann Arnhold. Der schon jetzt verspricht: „Dies wird nicht die letzte Ausstellung mit Werken aus dem Museumsdepot sein“. Er kann sich vorstellen, künftig alle zwei bis drei Jahre eine solche Schau zu konzipieren.