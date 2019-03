Galerie enttäuschter Erwartungen

Münster -

Die Figuren, die sie gleich vorstellen wird, kenne sie alle, schmunzelt Schauspielerin Bibiana Beglau. Aus Berlin. Junge, gut aussehende, vielfach begabte und kluge Frauen, glamourös, extravagant, hedonistisch, mit frechen Erwartungen an eine perfekte Welt. „Flapper“ nannte man sie in den 1920er Jahren. Zelda Fitzgerald, auch kreative Partnerin von F. Scott Fitzgerald, mit dem sie eine so flammende wie zerstörerische Ehe führte, war eine ihrer Ikonen.