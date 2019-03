Münster -

Einst heftete man dem Anarcho-Genie des skurrilen Humors das Etikett „Die singende Herrentorte“ an. Aber wer Helge Schneider am Samstag in der voll besetzten Halle Münsterland erlebte, musste ihn eher mit einem edlen Rotwein vergleichen – er wird mit dem Alter immer besser. Mit seinen nun 63 Jahren war Helge so überbordend albern, so kindlich-schelmisch wie eh und je. Zugleich aber wirkte Doc Snyder derart in seine Musik verliebt, dass sich der Abend über weite Strecken wie ein „richtiges“ Konzert anfühlte. Seine exzellenten Band-Musiker bürgten auch mit ihren Soli dafür.