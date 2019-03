1972 im sibirischen Omsk geboren, erhielt Petrenko seine Dirigentenausbildung in Wien, worauf er seine seine Laufbahn an der dortigen Volksoper startete. Die Jahre als Orchesterchef am Meininger Theater, danach die Dirigentenpositionen an Berlins Komischer Oper und an der Bayerischen Staatsoper begründeten sein internationales Ansehen.

Ehrensache für den Russen Petrenko war es, seinen Berliner Gastabend mit einem signifikanten Werk der heimatlichen Orchesterliteratur, Peter Tschaikowskys 5. Sinfonie, zu krönen. Und der Auftakt des Abends mit Arnold Schönbergs Violinkonzert verdeutlichte Petrenkos Programmvorhaben, gleichfalls die Großmeister des 20. Jahrhunderts ins Blickfeld zu rücken. Und dass für das Schönberg-Konzert die aus Moldawien stammende exzellente Geigerin Patricia Kopatchinskaja als Solistin gewonnen werden konnte, ließ den Abend vollends zu einem außergewöhnlichen Erlebnis werden. Gehört doch Schönbergs 1936 entstandenes Opus zu den signifikantesten Werken seiner zwölftönigen Schaffensphase. Ein Werk, das infolge seiner Konstruktion zumal vom Solisten ein enormes Maß an Einfühlungsvermögen in die musikalische Textur verlangt und auch heute noch eine Rarität im Konzertalltag ist. Faszinierend, mit welcher Souveränität Kopatchinskaja das Labyrinth der zwölftönigen Werkstruktur geradezu durchleuchtete. Facettenreich ihr Gestaltungsvermögen, mit dem sie zusammen mit dem konzentriert mitgestaltenden Orchester die sensitive Lyrik des langsamen Satzes ebenso intensiv ausformte wie den marschartigen Charakter des finalen Allegros.

War Petrenko schon beim Schönberg-Konzert auf Transparenz des Tonbildes bedacht, so vermied er bei Tschaikowskys 5. Sinfonie alles Pathetische, auch jede sentimentale Wehleidigkeit. Gleichwohl lotete er bezüglich Tempo und Dynamik äußerste Gegensätze aus. Wobei er bei den Philharmonikern auf Musiker traf, die seine Klangvorstellungen präzis und sensibel umsetzten. Packend angelegt war schon die düstere Einleitung zum Eröffnungssatz, die mit ihrem von den Klarinetten in tiefer Lage vorgetragenen Schicksalsmotiv, dem Leitthema des Werkes, an einen Trauermarsch erinnerte. Fesselnd, wie Petrenko mit den Musikern einen atemberaubenden Ausdrucksbogen spannte vom leidenschaftlich gesteigerten Kopfsatz über das von Sehnsucht und verhaltener Glut erfüllte Andante und den lyrisch bestimmten Walzer des 3. Satzes bis hin zum hymnischen Finale.