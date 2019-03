Ostereistedt (dpa) - Kinder können wieder an den Osterhasen schreiben: Ein Team der Deutschen Post beantwortet seit Mittwoch wieder Wunschzettel zum Osterfest.

Das Büro von Hanni Hase mit Adresse in Ostereistedt im Kreis Rotenburg/Wümme gibt es mittlerweile seit 37 Jahren. Allein im vergangenen Jahr bekam das Team des Osterhasen nach eigenen Angaben 37.000 Zuschriften - nicht nur aus Deutschland. Auch Osterfans aus Australien, Kanada, China und Taiwan schickten Karten, Briefe oder Päckchen.

«Die Kinder gestalten ihre Post sehr liebevoll», sagt Maike Wintjen von der Deutschen Post. «Sie benutzen zum Beispiel sehr schönes Briefpapier und schreiben ganz filigran.» Das sei ihr vor allem bei den Zuschriften aus Asien aufgefallen.

Beantwortet werden die Briefe in der Postfiliale der nahegelegenen Kleinstadt Zeven, das für Ostereistedt zuständig ist. «Die Antwort des Osterhasen bedeutet den Kindern sehr viel», sagt der Teamleiter des Osterhasenbüros, Hans-Hermann Dunker. Ihm sei wichtig, dass Mädchen und Jungen auf diese Weise den Wert des Schreibens kennenlernten: «Vieles spielt sich heute ja sonst nur noch auf Smartphones und am Computer ab.« Deshalb solle kein Brief unbeantwortet bleiben.

Der Antwortbrief erklärt den Kindern das Osterfest in deutscher beziehungsweiser englischer Sprache und enthält auch eine kleine Überraschung für sie. Das zehnköpfige Team aus ehemaligen und aktuellen Postangestellten beantwortet noch bis zum 13. April die Zuschriften.