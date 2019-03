Archäologen finden antikes persisches Gesichtsrelief

In Jerusalem

Jerusalem (dpa) - Israelische Archäologen haben in Jerusalem ein rund 2500 Jahre altes Gesichtsrelief aus Ton gefunden. Die Forscher ordneten das Bruchstück eines Tongefäßes der persischen Kultur zu, wie die israelische Altertumsbehörde am Mittwoch mitteilte. Das Fundstück erinnert an eine Maske, weshalb der Zeitpunkt der Veröffentlichung gut zum Beginn des jüdischen Karnevalsfests Purim passte.