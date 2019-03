Der Vitra-Campus in Weil am Rhein

Campus ist glatt untertrieben. An der A 5 im Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich ist in Jahrzehnten ein Mekka für ­Gestalter, Designer, Kreative und Architekten entstanden. Viel mehr geht nicht – und schon gar nicht an einem einzigen Fleck. Zwei Stunden und mehr braucht es, das Areal zu Fuß zu durchstreifen, äußere Bezüge eines faszinierenden Gebäude-Ensembles zu begreifen und aufzunehmen. Jeder Schritt eine Entdeckung. Was mag einen, so fragt man sich, erst im Innern erwarten?

Es geht vorbei an den Industriehallen von Nicholas Grimshaw, den „Balancing Tools“ von Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen, vorbei am Design-Museum und am Fabrikationsgebäude von Frank O. Gehry , am Konferenzpavillon von Tadao Ando, vorbei an Zaha Hadids schon heute legendärer Feuerwache, an Meisterleistungen von Álvaro Siza, Jean Prouvé, Richard Buckminster Fuller, Jasper Morrison, Herzog & de Meuron, SANAA und Carsten Höller. Vorbei an rotem Klinker, weißem Putz und blassem Zinkblech, hellem Beton, futuristischen Metallelementen, an einer Fassade, die wie ein riesiger Vorhang in Falten fällt, vorbei am Vitra-Haus, das aussieht, als habe ein Riese zwölf graue Satteldachhäuser aufgeschichtet.

Zweifellos teuer

Sehen, zuhören, staunen – immer wieder. Schließlich kann ein unverkennbar aus der Schweiz kommender Gast in der Besuchergruppe seine Neugierde nicht mehr zügeln. ­„Sagen Sie bitte einmal“, beginnt er, „das alles kostet doch sehr, sehr viel Geld. Wie viel denn genau?“ Fragt und zeigt, als brauche er noch ein Beispiel, auf den 560 Meter langen Vorhang aus 300 mächtigen Acrylelementen, in den das Tokioter Architektenteam Sejima and Nishizawa and Associates (kurz: SANAA) eine 18 Meter hohe Logistikhalle gehüllt hat.

„ Möbel sind Kultur-Gegenstände. Möbel sind Kultur-Gegenstände. “ Museumsdirektor Dr. Mateo Kries

Die Antwort des Kunstexperten, der die Gruppe führt, fällt diplomatisch aus: „Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber ich selbst habe mich auch noch nie gefragt, wie teuer eine gotische Kathedrale ist . . .“

Zweifellos teuer. Für den Schweizer Möbelhersteller Vitra, der das Wirken selbst als ein fortlaufendes Projekt versteht, das hochwertige Produkte und Konzepte hervorbringt, sind die „Kathedralen“ auf dem Campus überwiegend Zweck-Gebäude. In ihnen wird fabriziert, produziert und ent­wickelt. So schuf auch die englisch-irakische Architektin Zaha Hadid auf dem Vitra-Campus ganz profan ein Feuerwehrgerätehaus mit allem Drum und Dran – vom Ruheraum bis zur Duschkabine.

Funktionstüchtig und im ­selben Augenblick wegen der schrägen, ausladenden und extrem dynamisch wirkenden Betonelemente futuristisch. Die Werksfeuerwehr, die dort lange residierte, gibt es heute nicht mehr. Hadids Haus mit einem leicht nach innen­ ­gefalteten Dach ist nach wie vor eine Pilgerstätte für die ­internationale Architektenszene. „Wie verrückt muss man sein?“, dürfte sich manch einer beim Blick zur ausladenden Betondecke fragen.

Die Geburtsstunde von Vitra

Es geht leise und unaufgeregt zu auf dem Campus – auch dann, wenn Lkw aus aller Herren Länder bedächtig an die Laderampen der Grimshaw-Halle andocken oder Gabelstapler den Weg zur Gehry-Halle einschlagen. Als wirke die Weltklasse-Architektur auf dem Industriegelände entschleunigend. Als Vitra-Mitarbeiter sitzt man schließlich in der Raucherpause draußen wahlweise auf einem wetterfesten Wire-Chair oder in der Fiberglas-Schale des Side-Chair – geschaffen von Charles und Ray Eames .

Eames. Ein Name, dem man auf dem Campus und auch im ansonsten so unaufgeregten Weil am Rhein immer wieder begegnet. Charles ­Eames, Designer und Architekt, drückte mit seiner Frau Ray dem US-amerikanischen Design nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Stempel auf.

Das Schweizer Unternehmer­ehepaar Willi und Erika Fehlbaum lernte die Eames‘ in den 1950er Jahren kennen. Man traf sich bald häufiger. Schließlich durften Fehlbaums in Lizenz mit der Produktion der Möbel von Eames und von George Nelson beginnen. Heute spricht man bei diesen Produkten fast ehrfurchtsvoll von Möbel-„Klassikern“, die rund um den Globus ein Zielpublikum haben. Die Geburtsstunde von Vitra.

30 Jahre Vitra-Design-Museum Ein Museum – zwei Standorte. Wer auf dem Vitra-Campus nur zu einer aktuellen Ausstellung ins von Frank O. Gehry dekonstruktivistisch geplante Design-Museum strebt, verpasst einiges. Einbeziehen sollte man stets auch das Schaudepot im Klinkerbau von Herzog & de Meuron. Diese Ver­bindung erst macht deutlich, wie intensiv sich das Museums-Team unter Leitung von Mateo Kries und Marc Zehntner mit dem Design der Vergangenheit und Gegenwart beschäftigt. Bis zu zehn Ausstellungen pro Jahr sind ein stolzes Programm, viele davon gehen von Weil am Rhein aus als Wanderausstellungen durch die Museen dieser Welt. 30 Jahre besteht das Vitra-Design-Museum inzwischen. Ursprünglich wollte Rolf Fehlbaum, heute Chairman Emeritus von Vitra, ein eher privates Sammlermuseum einrichten. Doch es kam, wie so oft in der Geschichte des Unternehmens, anders. Nach ersten kleinen Ausstellungen realisierte Gründungsdirektor Alexander von Vegesack bald die ersten international beachteten Schauen über Charles & Ray ­Eames oder Frank Lloyd Wright. Heute gilt das Design-Museum, wie man nicht ohne Stolz feststellt, als international bekannte und führende Adresse für Design und Architektur. Am 6. September 2019 soll der Geburtstag des Museums mit einem Festakt begangen werden. Die Familie Fehlbaum wird nicht fehlen, erwartet werden aber auch viele Gäste aus der ganzen Welt. Zurzeit widmet das Museum im Bauhausjahr erstmals dem Unternehmer und De­signer Anton Lorenz eine Ausstellung. Im Schaudepot wird der Pionier der mo­dernen Stahlrohrmöbels eingehend vor­gestellt. Parallel ist in der Gallery bis 7. Juli die erste Einzelausstellung des mexikanischen Künstlerinnen-Duos Lake Verea in einem europäischen Museum zu sehen. Ab 30. März folgt außerdem als drittes Angebot eine Retrospektive über das Gesamtwerk von Balkrishna Doshi („Architektur für den Menschen“). wk, www.design-museum.de ...

Klassiker aus Leder und Holz

Heute ist der Campus, der sich vor allem dank der Innovationsfreude von Sohn Rolf Fehlbaum zu seiner heutigen Größe und Bedeutung entwickelte, auch ein Kristallisationspunkt für die weltweite Kundschaft. Als großer Wurf gilt hier das von den Basler Architekten Herzog & de Meuron geschaffene Vitra-Haus.

Die Architekten, die unter anderem auch die Hamburger Elbphilharmonie entworfen haben, verschachtelten dafür zwölf Satteldachhäuser so ineinander, dass man im Innern stets aufs Neue über Auf- und Abgänge und verblüffende Ebenenwechsel staunt. Ganz nebenbei durchstreift der Besucher den öffentlichen Schauraum der Firma und landet unten im Handwerks-Atelier für den Lounge-Chair von Charles und Ray Eames.

Ein Luxussessel aus Leder und Holz, der seit über 50 Jahren nahezu unverändert hergestellt wird. So schön, dass er dauerhaft einen Platz im Museum of Modern Art in New York erhalten hat. Im Vitra-Haus bekommt man eine Ahnung davon, wie viel Arbeit in jedem Exemplar steckt.

Beziehung von Design und Gesellschaft

Gut sitzen, für Dr. Mateo Kries – einer der zwei Direktoren des ebenfalls auf dem Campus stehenden Vitra-Design-Museums – auch eine Frage guter Gestaltung und Aus­führung. „Möbel sind Kulturgegenstände“, sagt Kries. Als Kunstgeschichtler und Soziologe interessiert ihn stark die Beziehung von Design und Gesellschaft.

„ Das Vitra-Projekt erscheint mir manchmal wie ein Traum. Das Vitra-Projekt erscheint mir manchmal wie ein Traum. “ Rolf Fehlbaum

Die Ausstellungen, die bis vor Kurzem auf dem Campus zu sehen waren, passen dazu: Im Design-Museum, entworfen von Gehry, stand Victor Papanek im Zentrum, der im Design stets „ein Werkzeug für politischen Wandel“ sah. Im Schaudepot am anderen Ende des Areals wurden „Stühle der Macht“ gezeigt – vom Thronsitz der Antike bis hin zu den Sesseln in den modernen Konzernzentralen.

Auch wenn das Unternehmen Vitra den ­allemal sehenswerten Rahmen schafft, ­unmittelbaren Einfluss auf die Museumsarbeit nimmt auch Nora Fehlbaum nicht. Die Enkelin von Willi und Erika Fehlbaum ist inzwischen CEO von Vitra und lenkt von der Firmenzentrale in Basel aus das Unternehmen.

Für Mateo Kries ist die Arbeit im und für das Vitra-Designmuseum ein „Traumjob“, der ihm viele Gestaltungsräume und immer wieder Überraschendes biete – zum Beispiel wenn sich ein arg lädiertes Möbel bei der Restauration als höchst seltenes Werk eines Designers entpuppt.

Wie ein Traum

Rund 20 000 Objekte gehören zur großen Sammlung im Vitra-Schaudepot – Lampen, Leuchten, Stühle und immer wieder Stühle. Dort muss es auch nicht nur Vitra sein, betont Kries. Schon die über 400 sogenannten Schlüssel­stücke des Designs, die in der Haupthalle im Erdgeschoss des von Herzog & de Meuron geschaffenen Gebäudes gezeigt werden, ermöglichen einen ausgedehnten Streifzug durch die Designgeschichte.

Welche Produkte wurden von wem wann entworfen? Wer waren die Hauptprotagonisten? Rietveld, Aalto, Thonet, Eames, Panton und Co. – große ­Namen, große Werke neben Prototypen und kreativen ­Design-Studien, die sich nicht durchsetzen konnten.

„Das Vitra-Projekt erscheint mir manchmal wie ein Traum“, schrieb vor vielen Jahren Rolf Fehlbaum, damals als Chef des Familienunternehmens wesentlicher Treiber bei der Produktentwicklung und Firmenstrategie. Durchaus nachvollziehbar, wenn man nach Stunden das Spielfeld der Architekten und Designer wieder Richtung Weil am Rhein und Lörrach verlässt.