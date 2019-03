Hohler Baumstumpf, praller Wassertropfen

Dieses ist – neben dem Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern als Kooperationspartner – erst das zweite Museum in Europa, das Tanaka in einer Solo-Schau präsentiert, wie Direktorin Gudrun Bühl betont. 17 Arbeiten hat Kuratorin Beatrice Kromp für die Schau versammelt – so wenige wie selten bei einer Präsentation im Lackkunstmuseum, manche sind aber so raumgreifend, dass sie die eine Wand für sich alleine beanspruchen. Als „monumental, ergreifend und unglaublich leicht“ beschreibt sie Kromp. Tanaka, der das traditionelle Lackhandwerk erlernte, bevor er sich der freien Kunst zuwandte, orientiert sich an der Natur. So erinnert seine frei stehende Skulptur „Inner Side Ouder Side“ an einen Baumstumpf, ausgehöhlt durch ein Feuer, dessen letztes Glimmen zinnoberrot aus dem schwarzen Grund aufschimmert. Die Arbeit „Primordial Memories“ ist an die Kraft des Wassers angelehnt, ebenso „Orga“, ein praller Wassertropfen. Meisterlich, wie der Künstler den Lack, der meist der Oberflächenveredlung dient, in teils extremsten Wölbungen in die Dreidimensionalität überführt.

Zum Thema 31. März bis 30. Juni im Lackkunstmuseum, Windthorststraße. Di 12 - 20, Mi bis So 12 - 18 Uhr. ...