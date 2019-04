Wichtiger Wettstreit

Theatertreffen in Münster

Wie gut ist Münsters Theater im Vergleich, können die hiesigen Schauspiel-Inszenierungen es mit der Konkurrenz im Bundesland aufnehmen? Wer nicht zu den eifrig reisenden Theater-Touristen gehört, wird sich besonders über das Festival freuen, das ab 30. Mai in Münster stattfindet. Zehn ausgewählte Inszenierungen aus anderen Städten sind da zu sehen. Und auch, wenn eine Klassiker-Aufführung aus Düsseldorf nicht direkt mit einem modernen Stück aus Bielefeld vergleichbar ist, findet ein Wettbewerb statt: Schließlich wird eine Jury Preise vergeben. Dass die einladende Stadt nicht am Wettstreit teilnimmt, ist nur fair und ändert nichts an dem Umstand, dass sie sich – selbstbewusst – dem Vergleich mit den Gästen und ihrer Arbeit aus ganz NRW stellt.