„Die drei ??? und die 600-Euro-Schallplatte“

Im Dschungel der (vermeintlichen) Sammlerstücke kennen sich Sven Haarmann , Matthias Bogucki und Philipp Stolte-Cord to Krax bestens aus. Sie betreuen im Fan­portal „rocky-beach.com“ die Rubrik „Sammlerfälle“.

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich Farben und Beschriftung der Kassetten immer wieder geändert. Zudem ­waren die Kassetten zuerst geschraubt, dann verklebt. Wonach sollten Sammler in erster Linie Ausschau halten? „Bei den Europa-MCs erzielen die Kassetten mit hellgrauem Gehäuse und gelbem Aufkleber Höchst­preise von bis zu 100 Euro“, erklärt das fachkundige Trio.

Dreistelliger Preis für Jubiläumsfolge

Und weiter: „Alte Kassetten, wenn sie noch original verpackt sind, werden nicht selten um die 50 Euro gehandelt. Auch Kassetten neuer Folgen, ab etwa Folge 150 bis 160, wurden in der jüngsten Vergangenheit schon für über 50 Euro versteigert.“ Insbesondere die Jubiläumsfolge 175, bestehend aus drei MCs, tendiere in Richtung dreistelliger Verkaufspreise. Ursache sei die mittlerweile stark reduzierte Anzahl produzierter MCs: Nur noch eine Auflage pro Hörspiel gibt es auf diesem Tonträger. Daher eignen sich auch die neueren Folgen als Wertanlage – wenn man sie als Kassette kauft.

Ein spezialgelagerter Sammlerfall sind jene Hörspiel­tapes, auf denen nicht das „Europa“-Logo prangt: In den 1980ern hatten auch Sublizenznehmer wie Marcato, Musik-Club und Sonocord Rechte für „Drei ???“-Veröffent­lichungen erworben. „Die sind alle deutlich seltener und teurer als die regulären Europa-Folgen“, berichten Haarmann, Bogucki und Stolte-Cord to Krax. Die Sonocord-Folgen könne man „für um die 20 Euro ergattern“, manche Höchstgebote bewegten sich aber auch in 50-Euro-Regionen.

Guter Deal unter 70 Euro

„Für die Musik-Club-Doppelfolge wurden schon mehrmals 100 Euro gezahlt. Alles unter 70 Euro darf als guter Deal angesehen werden. Als Verkäufer würden wir für Marcato-Folgen mindestens 30 Euro verlangen, auch wenn diese Folgen nicht selten die 50-Euro-Marke erreichten“, nennt das Trio konkrete Zahlen.

Noch höhere Preise erzielen Vinyl-Ausgaben: „Die LPs 28 bis 30 waren schon immer heiß begehrt und sind seit ­einigen Jahren unter 100 Euro nicht zu haben.“ Die Preise schwankten meist zwischen 100 und 200 Euro. Noch ­bedeutend mehr Geld werde gezahlt, wenn Platte und Hülle in neuwertigem Zustand sind, wissen die „rocky-beach.com“-Redakteure: „Den uns bekannten Rekord bei den Einzelplatten hält die Folge 30 im Topzustand für fast 600 Euro. Auch die beiden Sonocord-Doppel-LPs schwankten in der Regel zwischen 150 und 400 Euro. In den vergangenen Monaten sowie jetzt im März 2019 wurden diese Doppel-LPs für jeweils etwa 600 Euro verkauft.“

Bei den Auflagen genau hinsehen

Doch Vorsicht: Nicht alles, wo „Die drei ???“ draufsteht, ist auch Hunderte Euro wert. Bei ebay werden oft ­Komplettsammlungen für horrende Beträge angeboten. ­Vieles davon ist überzogen, warnen Haarmann, Bogucki und Stolte-Cord to Krax: „Sammler haben meist schon viele MCs und sind bereit, für noch fehlende Stücke hohe Preise zu zahlen. Ganze (Teil-)Kollektionen sind weniger begehrt.“ Ansonsten müsse man ganz genau hinschauen, um welche Auflagen es sich handelt und wie rar diese tatsächlich sind.

www.rocky-beach.com/cover/auflagen/sammlerueber.html