So viel Holmes gibt es sonst nirgendwo

Die drei ???“ sind das wohl erfolgreichste Krimihörspiel. Natürlich gab (und gibt) es auch noch andere Hörspiele, wie die „Fünf Freunde“, „TKKG“ oder „Die Funkfüchse“, aber keines war so erfolgreich wie „Die drei ???“. Am ehesten heran kommt in Sachen Fanbasis der berühmteste Detektiv der Welt: Sherlock Holmes aus der Feder von Arthur Conan Doyle wurde nicht nur zigfach verfilmt, sondern auch als „Kino für die Ohren“ umgesetzt. Das Label „Maritim“ sagt über den eigenen Katalog: „Noch mehr Sherlock Holmes zum Hören gibt es wohl nirgendwo anders“.

2002 wurden „Sherlock Holmes – die Originale“ auf den Markt gebracht. ­Mutig? „Der Charakter Sherlock Holmes war durch Bücher und aus Filmen bekannt, jedoch gab es Anfang 2000 nur wenige Vertonungen wie zum Beispiel die Radio­sendungen des BR mit ­Peter Pasetti“, sagt Label-Chef Sebastian Pobot . Die anderen, heute bekannten Holmes-Produktionen seien einige Jahre später veröffentlicht und hätten sich an der ursprünglichen Maritim-Serie orientiert. Inzwischen habe der Meisterdetektiv durch die Kino-Filme mit Robert Downey Jr. und Jude Law sowie die BBC-Produktion mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman nochmals an Popularität gewonnen.

Starkes Sprecher-Duo

Mit den mittlerweile verstorbenen Christian Rode und Peter Groeger hatte man auch hier ein starkes Sprecher-Duo. Schwierig sei es nicht gewesen, sie zu überzeugen, verrät Pobot. „Man musste keine groß­artige Überzeugungsarbeit leisten – beide waren sofort dabei. Im Nachhinein betrachtet die perfekte Wahl, denn diese Sherlock-Holmes-Sprecherkonstellation ist bis heute mit Abstand die erfolgreichste am Markt.“ Zunächst seien aber andere Sprecher vorgesehen gewesen. „Groeger und Rode kamen relativ spät und eher zufällig zum Projekt.“

Von der Inszenierung her sind die Holmes- Hörspiele sehr zurückhaltend – wenige Effekte. „Wir haben uns bewusst für diese Form der Inszenierung entschieden. Vorbild waren anfangs die alten Radioproduktionen der 60er Jahre. Mittlerweile hat sich diese Art des Purismus wieder als Stilmittel eta­bliert und gibt heute, in einem überladenen Alltag an zu vielen Informationen und ­Sinneseindrücken, einen wunderbaren Kontrapunkt ab“, erläutert der Labelchef. Neben „Die Originale“ gibt es von Maritim mittlerweile „Die neuen Fälle“, „Die alten Fälle (Reloaded)“, „Sherlock Holmes & Co.“, „Sherlock Holmes Chronicles“, „Sherlock Holmes“ sowie den Ableger „Oscar Wilde & Mycroft Holmes“.

Bizarre Mischung

Viel Holmes, aber mit ­signifikanten Unterschieden. „Am Anfang standen Die Originale mit Christian Rode und Peter Groeger. In dieser Reihe wurden alle Arthur-Conan-Doyle-Fälle produziert, sodass 65 Folgen am Markt sind“, so Pobot. Bei den „alten Fällen (Reloaded)“ haben wir die Originale neu gemischt, remastert sowie mit neuem Soundtrack und einer zusätzlichen, zeitgemäßen Geräusch-Kulisse unterlegt. „Sherlock Holmes & Co“ ist eine Reihe mit verschiedenen Ermittlern.“ Maritim habe aber auch nach der neuesten Übernahme des ehemaligen „Polyband“-Katalogs dessen Sherlock-Holmes-Fassung inkludiert. „Ebenfalls sehr erfolgreich ist die Serie mit Sherlocks Bruder Mycroft Holmes und dem dandyhaften Autor Oscar Wilde – eine schöne, bizarre und einmalige Mischung.“

Ob es für so viel Holmes einen Markt gibt? Pobot bejaht. „Das liegt auch an der Tat­sache, dass „Maritim“-Hörspiele mittlerweile auf nahezu allen großen Plattformen verfügbar sind. Wir sind mittlerweile der größte unabhängige Hörspiel-Katalog am Markt.“ Und andere Klassiker wie Miss ­Marple oder Charlie Chan? Sebastian Pobot findet das nicht uninteressant. „In der Tat sind hier die Rechte das Problem. Obwohl wir in der Lizenzierung von Marken erfolgreich sind, kann man die Rechteinhaber ­leider nicht immer für sich gewinnen. Deshalb haben wir einige Serien, die von den alten klassischen Krimis inspiriert sind, in unserem Portfolio.“