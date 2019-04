Wie soll die Kathedrale Notre-Dame in Paris künftig aussehen?

Was allerdings ein wenig vorschnell oder, je nach Sichtweise, auch innenpolitisch getrieben erscheint: Gerade in Paris macht es sich ja immer gut, wenn sich der Präsident ein national bedeutendes Bauprojekt auf die Fahnen schreibt. Was dem einen sein Centre Pompidou und dem anderen seine Louvre-Pyramide, das mag dem aktuellen Präsidenten die berühmte Kathedrale sein, die sich ja ohnehin in Staatsbesitz befindet.

Sofort sind zwei Debatten – darf man sagen: entflammt? Die erste um das rasend schnell zugesagte Spendengeld ist wichtig, um daran zu erinnern, dass viele Not leidende Menschen in der Welt dringend der Spendenhilfe bedürfen. Dieses Thema wird indes nur wenig Einfluss auf das bevorstehende Projekt haben. Die zweite Debatte hingegen über das Ziel des Wiederaufbaus verspricht spannend zu werden: Wie soll die Kathedrale in fünf (oder ein paar mehr) Jahren aussehen? So wie vor zwei Wochen? Ähnlich wie vor 200 Jahren vielleicht, als sie viele Spuren historischer Beschädigung in sich trug?

Oder wie ein altes Gebäude mit modernen Akzenten, analog zum Louvre oder etwa zum Berliner Reichstag mit seiner längst berühmten Glaskuppel? Ideen zu einem Architektenwettbewerb für einen modernen Vierungsturm an der Stelle des abgebrannten spitzen Turms aus dem 19. Jahrhundert schlagen bereits Wellen. Bisweilen schießen gar Fantasien ins Kraut von einem Dachgarten statt des alten Satteldachs oder einem Turm nach Minarett-Vorbild.

Man darf sich in diesem Zusammenhang in Erinnerung rufen, dass Kathedralenbrände im Mittelalter nicht nur häufig vorkamen, sondern bisweilen Basis für einen kompletten Neubau waren: Die südwestlich von Paris gelegene „Schwester“ Notre-Dame in Chartres ist das bekannteste Beispiel. Die gotische Architektur, vorbildhaft geprägt in der einstigen Abteikirche von Saint-Denis im Norden von Paris, hatte einen Bauboom zur Folge, der manchen Bischof wohlwollend zur Kenntnis nehmen ließ, wenn seine alte Kirche etwa bei einem Brand stark beschädigt wurde – in Reims hing der Brand angeblich sogar mit dem gewünschten Neubau einer gotischen Kathedrale zusammen.

Denn die Spitzbögen und die Kreuzrippengewölbe der Gotik ermöglichten jetzt das Bauen hoher Kirchenschiffe, und mit den Strebebögen, wie sie beispielhaft den Chor der Pariser Kathedrale umgeben, war es technisch möglich, die dunklen Mauern mit riesigen Fensterflächen zu öffnen: Der Lichteinfall durch das bunte Glas machte den Kirchenraum zum ideellen Abbild des himmlischen Jerusalem. Das war der moderne, theologisch fundierte Kirchenbau seit der Mitte des 12. Jahrhunderts.

In der Stadt des Eiffelturms und der großen Boulevards hat es nie an Mut gefehlt, mit Architektur Zeichen der Zeit zu setzen. Andererseits haben Architekten wie jener Viollet-le-Duc, der im 19. Jahrhundert die Kathedrale restaurierte, stilvoll der Vergangenheit zu ihrem Recht verholfen. Man darf gespannt sein, wie das Frankreich der Ära Macron die Herausforderung Notre-Dame angehen wird.