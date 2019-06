Von der Romantik bis in die ferne Zukunft

Als das Dresdner Festspielorchester mit einem Ausflug in die Gefilde der deutschen Romantik die 42. Dresdner Musikfestspiele eröffnete, war das der Auftakt für nahezu 60 Veranstaltungen, die das bedeutende Musenfest noch bis zum 10. Juni bereithält. Mit ihrem Chefdirigenten Ivor Bolton vermochten die Musiker sogleich in Webers „Euryanthe“-Ouvertüre einen facettenreichen Bogen zu spannen vom feierlich-lyrischen Beginn über dramatische Klangbilder bis hin zum jubilierenden Finale. Und René Pape, weltbekannter Bassist, zeigte mit seiner intensiven Gestaltung von Vokalwerken Franz Schuberts – „Prometheus“ sowie ausgewählte Lieder aus dem Zyklus „Schwanengesang“ – die Vielschichtigkeit von Schuberts Liedschaffen. Kaum ein anderes Werk konnte den Frühlingsabend sinnfälliger krönen als Robert Schumanns „Frühlingssinfonie“. In ihrem feurigen Geist und strahlenden Glanz wie auch in ihrer Feinsinnigkeit wurde sie von Bolton und seinen Musici vorzüglich ausgeleuchtet.

Mit großer Erwartung sah man dem Gastspiel der Wiener Philharmoniker entgegen, die in ihrer nunmehr 177-jährigen Geschichte die Entwicklung und Kultur der Orchestermusik wesentlich prägten. Mit Tugan Sokhiev, jetzt Musikalischer Direktor des Moskauer Bolschoi-Theaters, hatten die Österreicher für ihr russisches Programm einen höchst kompetenten Orchesterleiter am Pult. Sergej Prokofjews 2. Klavierkonzert, 1913 uraufgeführt, markiert heute dank seiner Ausdrucksvielfalt sowie enormen Virtuosität einen Meilenstein der Klavierliteratur. Mit außergewöhnlicher Gestaltungskraft und brillanter Technik vermochte Yefim Bronfman in seinem Part vollauf zu überzeugen. Von gewaltigen emotionalen Kontrasten geprägt – von „völliger Ergebung in das Schicksal“ , aber auch von geradezu schwärmerischem Sehnen nach Glück bis hin zum jubelnden Finale – so facettenreich gestaltete Sokhiev mit dem ihm wunderbar folgenden Orchester den weiten Ausdrucksbogen von Peter Tschaikowskis 5. Sinfonie.

Pflege traditioneller Werke einerseits. Dennoch richtet das Musenfest mit seinem Leitthema „Visionen“ den Blick auch auf die Gestaltung von Zukunftsbildern. Festspielintendant Jan Vogler, selbst renommierter Cellist, hatte die Idee, mit einem Cellokonzert aus der Feder dreier Komponisten aus drei Kontinenten ein Sinnbild für die kulturelle Koexistenz unterschiedlicher Kulturkreise zu setzen. So überzeugte er den Amerikaner Nico Muhly (geb. 1981), den Deutschen Sven Helbig (geb. 1968) und den Chinesen Zhou Long (geb. 1953), jeweils einen Satz für das Cellokonzert „Drei Kontinente“ zu schreiben. „Es ist völlig natürlich, dass die eigenen Erfahrungen und der kulturelle Hintergrund in die Musik einströmen“, bekannte Muhly. Ist der Kopfsatz von dynamischem Charakter bestimmt, so vermag der melodische Ausdruck des fast romantisch anmutenden Mittelsatzes „Aria“ für sich einzunehmen, während das Finale sich in einen temporeichen Ausklang steigert. Jan Vogler und das von Cristian Macelaru geleitete WDR-Sinfonieorchester hoben mit Kompetenz und Engagement das vielgestaltige Opus aus der Taufe. Einem Paukenschlag glichen die beiden Gastabende des Orchestra dell‘ Accademia Nazionale di Santa Cecilia aus Rom mit seinem Chefdirigenten Antonio Pappano. Hatten die Italiener für den 2. Abend Gustav Mahlers gewaltige 6. Sinfonie ausgewählt, so führte das russisch-ungarische Programm des Auftaktkonzertes in Märchen- und Fantasiewelten zwischen Russland und dem Orient. Zu Beginn Modest Mussorgskis der slawischen Mythologie entlehnte Tondichtung „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“ in der Originalfassung von 1867. Da entfesselte Pappano mit seinen hervorragenden Musikern das schaurig-düstere Geschehen eines fantastisch-makabren Hexensabbats. Nicht minder beeindruckend Nikolai Rimski-Korsakows „Scheherazade“, Sinfonische Suite nach „1001 Nacht“. Von der exotisch-märchenhaften Aura des Orients inspiriert, schuf der Komponist eine von faszinierenden Klangfarben durchwirkte Tonschöpfung, die die Musiker nuanciert ausleuchteten. Und gar eine Rarität stand im Zentrum des Abends – Bela Bartoks 1. Violinkonzert, das erst Jahre nach dessen Tod uraufgeführt worden ist. Lisa Batiashvili war nun die berufene Interpretin, die sich mit großem Einfühlungsvermögen und technischer Bravour in den Geist des Werkes vertiefte.

Facettenreich ist auch das noch folgende Programmangebot. Das Bayerische Junior Ballett München wird am 7. und 8. 6. das „Triadische Ballett“ des Bauhauskünstlers Oskar Schlemmer vorstellen. Als Gegenbewegung zum klassischen Ballett strebte Schlemmer eine Tanzkunst an, in der Tanz und Bildende Kunst vereint sein sollten. 1922 uraufgeführt, wird das Werk in einer Rekonstruktion und mit neu komponierter Musik von Hans-Joachim Hespos zu erleben sein.

Unter den Solistenabenden fällt die Soirée des weltbekannten Cellisten Yo-Yo Ma ins Auge, der mit der Pianistin Kathryn Stott am 7.6. Meisterwerke der Celloliteratur von Strawinsky, Prokofjew und Rachmaninow zu Gehör bringen wird.

Einen Höhepunkt des Festivals wird sicher das Gastspiel des berühmten Orchesters des Mariinsky-Theaters aus Dresdens Partnerstadt St. Petersburg am 5.6. markieren. Chefdirigent Valery Gergiev hat für diesen Abend neben Tschaikowskis 4. Sinfonie zwei in unseren Breiten höchst selten aufgeführte Werke von Alexander Skrjabin vorbereitet – dessen „Prométhée. Le Poème du feu“ und „Le Poème de l’extase“.

Die Dresdner Musikfestspiele sind wieder eine Reise wert!