Das Theater Oberhausen hat mit seiner Produktion „Schuld und Sühne“ nach Fjodor Dostojewski den Preis für die beste Inszenierung beim NRW-Theatertreffen in Münster erhalten. Die Jury lobte am Samstagabend im Kleinen Haus den besonderen Charakter der „theatralen Filminstallation“ von Regisseur Bert Zander , der die Zuschauer in einem Geviert von Projektionswänden Einblick in die Gedankenwelt des von Christian Bayer verkörperten Mörd ers Raskolnikow nehmen lässt.

Der Preis für die beste Ensembleleistung ging an das Schlosstheater Moers für Ulrich Grebs Inszenierung des Horváth-Stücks „Zur schönen Aussicht“, in der die Schauspieler über ihre Einzelleistungen hinaus zu einer besonders dichten und überzeugenden Form des Zusammenspiels fanden. Als bester Einzeldarsteller wurde Andreas Beck vom Schauspiel Dortmund für die Titelrolle in Thomas Bernhards „Der Theatermacher“ ausgezeichnet. Becks Spiel prägte nach Ansicht der Jury eine Inszenierung von Kay Voges, die dem Kunst-Despoten des Theatermachers den immer stärkeren Widerstand seiner Mitmenschen entgegenstellt. Auch die Jugendjury des NRW-Theatertreffens zeigte sich begeistert von dieser aktuellen Sichtweise der Dortmunder Produktion und verlieh dem „Theatermacher“ ihren Preis.

Einen zusätzlichen Förderpreis erkannte die Jury des Theatertreffens der jungen Schauspielerin Julia Sylvester von der Burghofbühne Dinslaken zu. Sie spielte in der Bühnenfassung des Romans „Extrem laut und unglaublich nah“ von Jonathan Safran Foer den New Yorker Jungen Oskar, der nach den Anschlägen des 11. September den Spuren seines ums Leben gekommenen Vaters nachspürt. Die Inszenierung von Mirko Schombert erhielt darüber hinaus auch den Publikumspreis des Festivals, bei dem rund 4000 Besucher zehn Tage lang den Wettbewerb und das umfangreiche Begleitprogramm miterlebt hatten.