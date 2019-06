Dortmund -

Von Johannes Loy

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch den evangelischen Kirchentag in Dortmund eröffnet - und das diesjährige Motto "Was für ein Vertrauen" in den Kontext des digitalen Wandels gestellt: regulierende Kontrolle statt Ausbeutung, Mündigkeit des Einzelnen statt staatlicher Massenüberwachung. Fröhlicher geht es auf dem Markt der Möglichkeiten zu: Es gibt einen Segen-to-Go und christliche Erotik...