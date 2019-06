New York/Los Angeles (dpa) - «Avengers»-Star Tom Hiddleston (38) wechselt an den New Yorker Broadway. Der britische Schauspieler ist ab Mitte August in dem Theaterstück «Betrayal» des 2008 gestorbenen britischen Literaturnobelpreisträgers Harold Pinter in New York zu sehen.

Zusammen mit den Kollegen Zawe Ashton und Charlie Cox hatte Hiddleston das gefeierte Stück über außereheliche Affären bereits am Londoner West End aufgeführt. «Wir sind alle begeistert», schrieb Theaterregisseur Jamie Lloyd über den bevorstehenden US-Auftritt des Trios auf Twitter .

Pinter hatte «Betrayal» 1978 geschrieben. Darin betrügt Emma ihren Ehemann Robert jahrelang mit dessen Freund Jerry. Das Stück beginnt, als Ehe und Affäre bereits zerbrochen sind, und erzählt die Geschichte dann rückwärts.

Hiddlestone hat neben seiner Hollywood-Karriere häufig in Theaterproduktionen mitgespielt, darunter in «Othello», «Coriolanus» und «Hamlet».