Maigrets Vermächtnis

Diese Konstellation nimmt sich Bannalec zum Modell und verweist mehrfach direkt auf Simenon – was natürlich ein hübsches Spiel mit dem ­literarischen Vermächtnis ist und manchen Bannalec-Leser spontan zur neuen Simenon-Ausgabe des Kampa-Verlages greifen lässt. Ebenso hübsch natürlich, dass der frühere S.-Fischer-Geschäftsführer Jörg Bong (er steckt hinter dem Pseudonym Bannalec) seinem Branchen­kollegen Daniel Kampa auf diese Weise zu Gefallen ist.

Bannalecs Fall um den Tod des Docteur Chabo­seau, eines angesehener Arztes in Concarneau, führt zu den gemeinsamen Geschäften des Opfers mit einem Apotheker und einem Weinhändler und bietet solide Krimikost, ohne so kunstvoll schroff zu sein wie Simenon. Kunstsammlung, Fischkonserven, Brauerei: Wieder trägt der Autor einige Dinge zusammen, die das Leben in der Bretagne prägen. Für ein wenig Abwechslung sorgt diesmal, dass die vertrauten Helfer des Kommissars gerade nicht zur Stelle sind, dafür aber zwei Polizistinnen, die ihm zur Hand gehen. Bannalecs mehrfach unter Beweis gestellte Fähigkeit, Naturstimmungen zu beschreiben, bleibt allerdings blass. Ging dem Autor, der nach eigenem Bekunden Stoff für neun Bretagne-Romane im Sinn hatte, sein achter Fall zu routiniert von der Hand?