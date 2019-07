Kurioses Schicksal

Der Fernsehjournalist Michael Stoffregen-Büller , der vor wenigen Tagen sein 80. Lebensjahr vollendet hat, ist dem Münsterland als langjähriger WDR-Landesstudio-Leiter (1984-1998) bekannt. Im Ruhestand hat sich der gebürtige Göttinger, der in Münster und am Kleinen Wannsee lebt, publizistisch nicht nur mit der Pferderegion Münsterland befasst, sondern in mehreren Büchern auch die faszinierende Havel-Landschaft zwischen Potsdam und Berlin beleuchtet. In diesem Buch nun begibt er sich auf die Spuren eines „Eingeborenen“ der von den Briten so genannten „Sandwich-Inseln“.

Der Insulaner Harry Maitey kommt 1823 an Bord des preußischen Seglers „Mentor“. Ob ihn die politische Unruhe im Königreich Hawaii zu einem Asyl-Gesuch bewogen hat oder die blanke Neugier eines alleinstehenden jungen Mannes auf die ferne Welt? Fest steht: Sein Mut, sich auf eine völlig neue, unbekannte Zukunft einzulassen, führt ihn von seiner Insel im Nordpazifik auf eine kleine Insel im Havelstrom bei Berlin. Mit diesem Lebensschicksal des Hawaiianers verbindet Michael Stoffregen-Büller den faszinierenden Neuanfang der preußischen Übersee-Schifffahrt unter König Friedrich Wilhelm III. nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon. Die Handelsfregatte „Mentor“ war ein hanseatisches Handelsschiff aus Bremen, das im Auftrag der königlich-preußischen Seehandlungsgesellschaft in den Jahren 1822 bis 1824 die Welt umrundete. Erstmals umsegelte damals ein Schiff unter deutschem Kommando den Globus. Von diesen Reisen brachten die „Mentor“ und weitere Schiffe der „Preußischen Seehandlung“ für König Friedrich Wilhelm III. exotische Tiere mit, die er als Attraktionen in seiner Menagerie auf der Pfaueninsel ausstellen ließ.

Als Gehilfe des Dampfmaschinenmeisters konnte Heinrich Wilhelm Maitey, so nannten die Preußen schließlich den Neuankömmling, der 1930 getauft und konfirmiert wurde, die einzigartige Blütezeit des Eilands miterleben und zugleich beobachten, wie sich die Potsdamer Havelgewässer in eine royale Traumlandschaft mit südlichem Flair verwandelten. 1872 starb Maitey, der auch geheiratet und eine Familie gegründet hatte, als Rentenempfänger des Königs. Michael Stoffregen-Büller erzählt diese ungewöhnliche Geschichte ebenso kundig recherchiert wie mit leichter Hand.