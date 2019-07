Am Morgen nach der Mondlandung eilte Comiczeichner Georges Remi, genannt Hergé, in sein Zeichenstudio in der Avenue Louise in Brüssel. „Er war sehr aufgeregt. Er ließ sich einen großen Boden Zeichenkarton geben – doppelt so groß wie die üblichen Bögen“, berichtet der Hergé-Experte Michael Farr im Gespräch mit unserer Redaktion. Den ganzen Tag über zeichnete Hergé.