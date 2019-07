Sympathischer Killer

Der Kriminalroman „Todesspiel im Hafen“ mit dem Untertitel „Sommerfeld räumt auf“ hat die Spitze der Bestsellerlisten im Spiegel erreicht. Bestimmt sind in den Ferien unzählige Krimifans, die ihren Urlaub an der Nordseeküste verbringen, in Richtung Norden unterwegs. Dort liegen die Schauplätze, die Klaus-Peter Wolf in seinem Ostfriesland geschaffen hat. Ob sie auf einen sensiblen Serienkiller treffen, der noch auf der Flucht ist, weiß niemand.

Mit der Figur „Dr. Sommerfeldt“ hat der Autor seiner beliebten Kommissarin Ann-Kathrin Klaasen einen unheimlichen Gegenspieler geschaffen. So beginnt für die Leser ein psychologisches Spiel. Sie treffen auf einen sympathischen Killer und auf nette, hilfsbereite Personen, die ihm helfen. Er kann aus dem Gefängnis fliehen. Aber ist das moralisch vertretbar? Es ist jedenfalls hochspannend. Dazu lässt der Autor den Killer selber reflektieren. Je mehr er seine Vergangenheit durchleuchtet, umso grausiger seine Überlegungen. Unmäßige Wut treibt ihn mit einer Todesliste an. „Ich laufe ein paar Schritte, um mich abzureagieren. Es ist, als würde ich auf Glassplitter treten. In meinem Kopf knirscht es bei jedem Schritt. Ein helles grässliches Geräusch.“

Doch unterdessen geistert die Verhandlung gegen die ehemalige Sprechstundengehilfin und Geliebte Cordula durch die Medien. Und Dr. Sommerfeldt wird zum Gejagten. Allerdings gefeiert von seinen Fans, allen voran sind es die Frauen, die ihm sogar Liebesbriefe in die JVA geschrieben haben. Von Ostfriesland aus geht es über Oldenburg nach Bamberg. Eine blutige Spur zieht sich durch die Republik. Doch wer hinterlässt sie? Wird es die letzte sein? Wer gewinnt das Spiel?

Zum Thema Klaus-Peter Wolf: Todesspiel im Hafen, Fischer-Verlag, 2019, 10.99 Euro. ...