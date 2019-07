Junge Generation übernimmt den nächsten „Ring“

„Ich bin immer dankbar für Ihre Besetzungsvorschläge“, meinte die Festspielleiterin am Mittwoch zu den versammelten Journalisten – sichtlich stolz darauf, dass die Namen vorab nicht durchgesickert waren. Und schob gleich ein neues Rätsel hinterher: „2021 wird erstmals eine Frau eine Festspielpremiere dirigieren.“ Wer das sein wird, erfährt man in einem Jahr. Dann wird wohl auch feststehen, ob Katharina Wagner Festspielleiterin bleibt. „Wir verhandeln schon fleißig“ raunte sie gut gelaunt.

Regisseur Valentin Schwarz Foto: dpa

Der Regisseur der diesjährigen Tannhäuser-Neuproduktion, Tobias Kratzer , präsentierte sich in der Pressekonferenz als quirlig-beredter Theatermacher, der in der ersten Pause des Werks auch den Weiher im Hügelpark („den Tümpel“) bespielen will, um die Festspiele zur Stadt hin zu öffnen. Mit den russischen Stardirigenten Valery Gergiev verstehe er sich bestens, der mische sich auch nicht in die Regie ein, sagt Kratzer.

Und die Gerüchte, dass der Pultstar gern auf den letzten Drücker komme? „Ich möchte nicht leugnen, dass er zweimal etwas zu spät kam“, antwortete Katharina Wagner. „Aber er hat alle vereinbarten Proben geleitet und möchte auch in Zukunft hier arbeiten.“

Nur im nächsten Jahr – da gibt er den Tannhäuser wieder ab.