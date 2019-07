Blomstedt und die kühnen Klänge

Der Ruf nach „Zugabe“ freilich wirkt verfehlt; denn nach Mahlers Neunter kann es keine Zugabe geben. Das würde alles das verwässern, was dieser Musiker in einer Art finalem Schaffensrausch in seine letzte vollendete Symphonie gelegt hat. Hier erklimmt der zwischen Spätromantik und Neuer Musik agierende österreichische Komponist mit Wurzeln in Böhmen (1860-1911) neue moderne Höhen, und er wird, schon früh gesundheitlich beeinträchtigt, die Uraufführung durch die Wiener Philharmoniker unter Bruno Walter 1912 nicht mehr erleben.

Das Publikum im Großen Festspielhaus erlebt hingegen 90 Minuten spannungsgeladene, rauschhafte, zum Teil narkotisierende, dann auch wieder derbe, immer wieder überraschende Musik.

Hier entstehen Klänge und Linien im ersten Satz aus dem Nichts, Themenfragmente tauchen kurz auf, wandern durch die einzelnen Orchesterstimmen, flammen auf und verlöschen wieder. Ständige harmonische und dynamische Veränderungen und Rückungen lassen nirgends Halt finden. Herbert Blomstedt , der ohne Taktstock dirigiert, modelliert exakt und gänzlich zurückgenommen nur aus dem Handgelenk und mit den Fingern das klangliche Geschehen, das im zweiten Satz gar Walzer und derbe Ländler zitiert und dann wieder klanglich auflöst. Nach sich überstürzenden Klangflächen und Tonkaskaden aller Instrumentengruppen im dritten Satz übernehmen die Streicher im Finalsatz wieder das Kommando, es klingt nach Choral, Wehmut und Abschied. Und wird, gerade auch im vierfachen Piano, zu einer „ersterbenden“ Musik, die ins Weite, in die Ewigkeit führt.

Herbert Blomstedt verharrt am Ende regungslos, er hat diesen Moment mit den Wiener Philharmonikern, die ihn 2013 erstmals ans Pult baten, sicher schon oft erlebt. Fast scheint es, dass diese Musik für ihn auch so etwa wie ein meditativer Abschied ist. Oder ein Gedenken an Gustav Mahler, der die Musik in einer Zeit schwerer familiärer und beruflicher Rückschläge und Turbulenzen schrieb. Doch für Nostalgie ist bei dem 92-jährigen Blomstedt kein Platz. Und als der Applaus dann aufbrandet, läuft der Senior ganz flink und vital durch die Orchesterreihen und bedankt sich bei seinen phänomenalen Musikerinnen und Musikern für großartige Momente der Musik.