Mit dem Programm knüpft sie natürlich an ihr Bayreuth-Engagement an, es beginnt mit den Elisabeth-Arien und bietet dann eine Auswahl von Richard-Strauss-Gesängen. Doch wie so oft, wenn große Stimmen auf der kleinen Silberscheibe präsentiert werden, kommt der Effekt nicht an das Bühnenerlebnis heran – man kennt das etwa von der hochdramatischen schwedischen Sopranistin Nina Stemme. Die Fülle der Stimme kann man erahnen, sie klingt etwas gepresster als im Raum, verfügt gleichwohl über große Leuchtkraft. In Elisabeths Gebet „Allmächt’ge Jungfrau“ zeigt Lise Davidsen , wie fein sie auch ins Piano zurückgehen kann, wie ausdrucksvoll sie die Kunst des Legato beherrscht. Eine weitere Tugend lässt sich an der nachfolgenden Strauss-Arie der Ariadne „Es gibt ein Reich“ ablesen: Auch in der von vielen Sängerinnen gefürchteten Tiefe behält die Stimme Farbe und Fülle.

Bei den Strauss-Orchesterliedern, bestens begleitet vom Philharmonia Orchestra unter Esa-Pekka Salonen , macht „Cäcilie“ großen Eindruck. Eine klare Schwäche der Sängerin zeigt sich allerdings deutlich in den „Vier letzten Liedern“: die fehlende Textverständlichkeit. Das hat weniger mit der fremden Sprache zu tun als mit einer Artikulation, die ganz auf den Vokalklang setzt und die Konsonanten vernachlässigt – ein Vergleich mit der knapp 20 Jahre älteren Finnin Camilla Nylund (die auch in Bayreuth singt) ist da aufschlussreich. Es lohnt sich für Lisa Davidsen, daran zu arbeiten.