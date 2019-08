Das Festival besticht durch seine überschaubare Größe, ein exzellentes Künstler-Aufgebot und dem Charme der Provinz. Allerdings ist die Konkurrenz im Festivalsommer größer geworden. Der Vorverkauf verlief in diesem Jahr für Halderner Verhältnisse eher schleppend. Nachdem die Karten in den Vorjahren stets vergriffen waren, bevor die ersten Bands zugesagt hatten, konnten die Veranstalter in diesem Jahr erst auf der Zielgeraden „ausverkauft“ vermelden.

Am Donnerstag eröffneten Durand Jones & the Indications das Programm auf der Hauptbühne mit ihrem Soul im Stil von Marvin Gaye und begeisterten vom Fleck weg. Im weiteren Verlauf zeigten die Indie-Rocker Giant Rooks aus Hamm und der Schweizer Faber mit seinem Chanson-Pop, dass sie sich mittlerweile zu etablierten Acts entwickelt haben und die Hauptattraktion des Tages bildeten. Faber sprang dabei kurzfristig für den erkrankten Dermot Kennedy ein.

Nachdem Freitagnachmittag der britische Songwriter Charlie Cunningham auf der Hauptbühne mit ruhigen Klängen begeisterte, spielte im weiteren Verlauf des Festivals der Rock’n’Roll eine zentrale Rolle. Im Spiegelzelt lieferten der Brite Barns Courtney und die Dubliner Fontaines D.C. jeweils eine famose Show ab. Ein absolutes Highlight erlebte dann das Haldern Pop Festival am Freitagabend, als die Idles die Hauptbühne betraten und mit ihrem Post-Punk die Zuschauer in ihren Bann zogen. Ihr Auftritt war energiegeladen, irritierend und zugleich mitreißend. Sie zeigten, dass sie zurzeit eine der Live-Bands der Stunde sind. Zudem kamen sie auch nicht ohne politisches Statement aus: In den Zeiten des Brexits positionierten sie sich als knallharte Verfechter der Zugehörigkeit zur Europäischen Union, übrigens stellvertretend für viele britische Bands und Künstler an diesem Wochenende.

Das Festival endete am Samstag mit zwei emotionalen und atmosphärisch dichten Auftritten der britischen Soul-Größe Michael Kiwanuka und den Indie-Poppern Balthazar aus Belgien. Sie rundeten ein gelungenes Programm ab.