Vier junge Spitzen-Ensembles geehrt

Münster -

„Wespe“, der exklusive Wettbewerb, an dem sich ausschließlich erste und zweite Bundespreisträger und -preisträgerinnen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ beteiligen konnten, war am Wochenende in Münster zu Gast. Konzertiert wurde in acht Kategorien um Preis- und Fördergelder von insgesamt 26 000 Euro, ausgelobt von elf angesehenen Stiftungen. Am Samstagabend wurden die Preisträger in sieben Wespe-Kategorien bekannt gegeben. Traditionell folgte am Sonntagmorgen im Rahmen eines Matineekonzerts die Bekanntgabe der Preisträger des „WDR 3 Klassikpreises der Stadt Münster“, der stets für die Interpretation von Stücken der Wiener Klassik ausgelobt wird.