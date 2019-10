Genug geredet

Münsters Rat kann am kommenden Mittwoch – endlich – die Weichen für ein kulturelles Jahrhundertprojekt stellen. Die in dieser Frage kompetenten Akteure, Musikschule, Musikhochschule (Universität) und Sinfonieorchester, zurzeit alle in prekären Behausungen gefangen, sind sich einig in dem Vorhaben, mit einem Musikcampus auf freiem universitären Gelände nördlich des Schlosses Syn­ergien, Kooperationen und exzellente Alleinstellungsmerkmale für die Musikstadt Münster zu schaffen. Und das zu vertretbaren finanziellen Konditionen. Dagegen verblassen die Argumente der Standort-Gegner, die städtebauliche Argumente ins Feld führen und vom Leuchtturm träumen.

Von Johannes, Loy