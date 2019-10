Guter alter Bruckner

Die Sächsische Staatskapelle Dresden ist eines der besten deutschen Orchester, seit 2016 heißt einer ihrer Ehrendirigenten Herbert Blomstedt : Der 92 Jahre alte Schwede war von 1975 bis 1985 ihr Chef. Damals entstanden jene Bruckner-Aufnahmen, die jetzt als Doppel-CD wiederveröffentlicht wurden: Es sind die Vierte („Romantische“) und die populäre Siebte, aufgenommen in der Dresdner Lukaskirche, wo auch schon Karajans legendäre „Meistersinger“ entstanden.

Blomstedt und Bruckner : Daran mangelt es zwar nicht auf dem CD-Markt, es gibt etwa die vom MDR produzierten Aufnahmen aus Leipzig. Doch die Neuauflage dieser etwas älteren Produktion hat noch einen anderen Hintergrund: Sie erscheint bei Dabringhaus und Grimm, dem feinen Label der audiophilen Produktionen aus Detmold. Die qualitätsbewussten Westfalen haben jetzt eine gemeinsame Edition mit dem großen japanischen Konzern Denon vereinbart, dessen Klassik- und Jazz-CDs in früheren Jahren sehr gefragt waren: So hat etwa die französische Pianistin Hélène Grimaud dort ihre ersten Platten einspielen können, und die Mahler-Aufnahmen von Eliahu Inbal aus Frankfurt erhielten großes Lob.

Das ist Geschichte: Denon zog sich vom internationalen Markt zurück und „beschränkt“ sich auf Asien. Durch die neue Partnerschaft eröffnet sich nun die Chance, ältere Schätze neu zu entdecken. Wie eben Blom­stedts Bruckner. Schon die Vierte in einer rundum stimmigen, von keinem Extrem geprägten Deutung lässt die sprichwörtliche Klangqualität des Orchesters (Karajan prägte das Bild vom „alten Gold“) greifbar werden. Bei der Siebten findet sich ein etwas anderer Zugriff des Dirigenten: Hier greift er stärker zum Rubato, um Effekte zu erzielen (spielt aber den langsamen Satz ohne Becken), was etwa in der Durchführung des Kopfsatzes zu unerhörten Klanglandschaften in der Tradition Schuberts führt – eine altmodische Art, die von Wand oder Cambreling überwunden wurde, die hier aber zu wunderbaren Erlebnissen führt. Man darf freudig gespannt darauf sein, was Dabringhaus und Grimm in Zukunft für alte Denon-Schätze hebt.