Los Angeles (dpa) - Gut zwei Wochen vor Halloween gewährt Model Heidi Klum (46) auf Instagram einen ersten Blick auf ihr diesjähriges Kostüm.

«Michelangelo... oops!... ich meinte Mike Marino fest bei der Arbeit, mein Halloweenkostüm zu formen», schrieb die vierfache Mutter am Mittwoch zu einem kurzen Video, das den Make-up-Künstler Marino von der Firma Prosthetic Renaissance vor einer Büste in einer Werkstatt zeigt.

Sein Team werde an Halloween (31. Oktober) zehn Stunden damit verbringen, sie in die noch geheime Figur zu verwandeln, kündigte Klum an. Fans könnten die Prozedur in einem Schaufenster in New York mitverfolgen.

In dem Video ist nur die Rückansicht einer modellierten Büste mit einem langgezogenen Hinterkopf zu sehen. Alien oder Nofretete, rätselten Follower in Kommentaren auf dem Instagram-Account. Heidi könnte sich als Marie Antoinette, Frankensteins Braut oder Conehead verkleiden, schrieben andere.

Eine Anspielung auf das mögliche Kostüm von Ehemann Tom Kaulitz (30) machte Klum nicht. Das Model aus Bergisch Gladbach und der Tokio-Hotel-Gitarrist feierten am 3. August Hochzeit. Im vorigen Jahr hatten sie sich als die dicklichen, knallgrünen Oger-Figuren Shrek und Fiona aus den «Shrek»-Animationsfilmen verkleidet.

Klum lädt in diesem Jahr zum 20. Mal zu der traditionellen Halloween-Party ein. Das Model, das auch gerne Karneval feiert, ist für seine extravaganten und ausgefallenen Kostüme bekannt. In den vergangenen Jahren war Klum schon als runzelige Oma, Comic-Figur Jessica Rabbit, Vampir oder Außerirdische verkleidet.