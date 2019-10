Los Angeles (dpa) - Die Macher der Kultserie «Game of Thrones» haben ein geplantes «Star Wars»-Projekt überraschend verlassen. Grund für den Ausstieg sei ihr voller Terminkalender, berichteten US-Medien.

Die Produzenten und Drehbuchschreiber David Benioff (49) und D.B. Weiss (48) hatten vor wenigen Monaten einen Deal mit dem Streaminggiganten Netflix geschlossen.

«Wir lieben "Star Wars"», zitierten mehrere Medien am Dienstag aus einem Statement von Benioff und Weiss. Die Filme von George Lucas hätten ihr Leben geformt. «Wir werden uns dieser Saga, die alles verändert hat, immer verpflichtet fühlen.»

Im Februar 2018 kündigten die Studios Lucasfilm und Disney eine neue Trilogie der Sternenkrieger-Saga an - unabhängig von der Geschichte um Luke Skywalker. Benioff und Weiss sollten dafür neue Figuren und Welten erschaffen. Die beiden hatten für die Fantasy-Saga «Game of Thrones» in den vergangenen Jahren mehrere Emmys gewonnen. Die Serie endete in diesem Jahr mit der achten Staffel.

Im Dezember kommt der insgesamt neunte «Star Wars»-Streifen «Der Aufstieg Skywalkers» in die Kinos, der die dritte Trilogie abschließt. Mehrere Ableger sind bereits geplant, darunter auch Serien auf dem neuen Disney-Streamingdienst. Vor einem Monat wurde bekannt, dass auch der Marvel-Erfolgsproduzent Kevin Feige (46) an einem neuen «Star Wars»-Film arbeiten wird.