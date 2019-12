Erstaunlicherweise wurde nach dem Erwerb der Rechte durch Schauspieler Edward Norton 1999 nichts aus der komplizierten Story, bis Norton sie umbaute, das Drehbuch schrieb und die Hauptrolle übernahm. Die Story verlegte er aus der damaligen Gegenwart ins New York von 1954, das im Film mit starkem Look in Dekor und Ausstattung und einem zeitgemäßen Soundtrack à la Miles Davis und Chet Baker wieder entsteht.

Lionel Essrog (Norton) irrt als Waisenkind (daher der Titel) und Schützling von Privatdetektiv Frank Minna (Bruce Willis) durch dunkle Straßen des Molochs, bis Frank vor seinen Augen ermordet wird. Die Kamera nimmt das so auf, dass die Täter nicht zu erkennen sind, aber Lionel sie dank autistischer Ticks und Begabungen wahrnimmt. Nur kann er sie (noch) nicht zusammensetzen und die geheimen Zusammenhänge erkennen.

Norton spielt das wunderbar mit vorschnellendem Kinn und sich streckendem Hals und murmelt vom Anarchisten, den er im Kopf hat, von Gedankensabotage seiner „Windmühlen im Geist“ und vom „Glassplitter im Gehirn“.

Unterstützt wird Norton von der rätselhaften Laura (Gugu Mbatha-Raw) und dem souveränen Willem Dafoe als Gegner, der zum Helfer wird. Großer Gegenspieler ist Alec Baldwin als an Trump erinnernder Bauspekulant Moses Randolph, der Schnellstraßen durch Slums bauen will und Lionel immer „Brooklyn“ nennt. Leider ist Nortons Arbeit wegen vieler Abschweifungen und Längen kein großer Wurf wie die Meisterwerke „Chinatown“ und „L.A. Confidential“ geworden, denen er Tribut zollt. Nur ein achtbarer Krimi.