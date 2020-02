Münster -

Von Marion Fenner

Kommt der Hund nicht, wenn er gerufen wird, zieht er an der Leine oder geht er alleine auf die Jagd? Wer ist schuld an den Problemen? Fragen, die Hundeprofi Martin Rütter nur zu gerne beantwortet. Als Anwalt der Hunde gastierte er mit seinem Programm „Freispruch!“ in der Halle Münsterland.