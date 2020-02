Berlin (dpa) - Das Model Barbara Meier (33) und Ehemann Klemens Hallmann freuen sich auf ihr erstes Baby. «Wir dachten, letztes Jahr würde durch unsere traumhafte Hochzeit das Schönste unseres Lebens sein. Nun ist klar - 2020 wird sogar noch schöner werden und unser Glück perfekt machen», sagte sie der dpa.

Die Gewinnerin der zweiten Staffel von «Germany's Next Topmodel» und der österreichische Unternehmer hatten im vergangenen Jahr in Venedig geheiratet. Bereits zuvor verriet Meier, die gebürtig aus Bayern kommt, die Schwangerschaft via Instagram mit den Worten «Mission Baby» und deutete an, dass das Kind im Sommer zur Welt kommen soll.

Bei den «GNTM»-Gewinnerinnen lässt sich damit fast von einem kleinen Babyboom sprechen: Erst vor wenigen Wochen hatte auch die erste Gewinnerin der Heidi-Klum-Show, Lena Gercke (31), verkündet, dass sie schwanger ist.