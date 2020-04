Berlin (dpa) - Die Schauspieler Demi Moore und Bruce Willis verbringen die Corona-Quarantäne zusammen. Auf Instagram teilte die 57-Jährige ein Foto, auf dem ihre Kinder und ihr Ex-Mann (65) am Tisch beim gemeinsamen Malen zu sehen sind.

Es war nicht das erste Mal, dass Moore und Willis sich seit Beginn der Corona-Krise zusammen zeigten: Anfang April postete Moore ein Foto mit ihren Kindern und Bruce Willis, auf dem sie alle grün-weiß gestreifte Pyjamas tragen. Die Schauspieler waren bis 1998 elf Jahre verheiratet und haben drei Töchter.

In dem Podcast «Dopey» erzählte die gemeinsame Tochter Scout Willis, wie es zu der gemeinsamen Quarantäne kam: Eigentlich wollten Bruce Willis, seine Ehefrau Emma Heming und ihre Töchter zusammen nach Idaho kommen. Doch eine ihrer beiden Töchter stach sich im Park eine Injektionsnadel in den Fuß. Weil sie auf die Ergebnisse der Untersuchung warten musste und das Reisen dann schwer wurde, blieben Heming und die Kinder in Los Angeles. Scout Willis freute sich, dass ihre Eltern wieder unter einem Dach wohnen: «Es ist wirklich lustig meine Eltern in dem Haus zu haben, in dem sie uns groß gezogen haben.»