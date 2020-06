Los Angeles (dpa) - Die Sängerin Katy Perry (35) und der Schauspieler Orlando Bloom (43) wollen sich erst nach der Geburt für einen Namen für ihr erstes gemeinsames Kind entscheiden.

«Wir müssen uns noch konkret für ihren Namen entscheiden, denn ich denke, wir haben Optionen, und sie wird es uns sagen», sagte Perry in der US-Radioshow «Karson & Kennedy» am Montag (Ortszeit). Die Sängerin erwartet ein Mädchen. «Ich schaue sie an und sage: "Oh ja, ja, du bist sie, du bist das", erklärte die schwangere Perry ihren Entscheidungsprozess weiter. Sie sei so aufgeregt wie man nur sein könne.

Orlando Bloom hat bereits einen Sohn mit dem australischen Model Miranda Kerr: Flynn (9). Für Perry ist es das erste Kind. Sie ist mit Bloom seit 2016 liiert.

