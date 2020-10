Paris (dpa) – Für die Popsängerin und ehemalige französische First Lady Carla Bruni (52) hat jeder Mensch einen Schutzengel. Sie glaube an solche Aufpasser sowohl im Diesseits als auch im Jenseits, sagte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur in Paris.

Sie selbst sei schon einem hier auf Erden begegnet. Auf ihrem selbstbetitelten neuen Album habe sie dem Beschützer auch einen Titel gewidmet.

«Carla Bruni» kommt am nächsten Freitag (9. Oktober) auf den Markt. Darauf singt die mit dem ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy verheiratete Sängerin und Songschreiberin vor allem Chansons über die Liebe. Es ist ihr erstes Album auf Französisch seit sieben Jahren. 2017 erschien die Platte «French Touch», auf der Bruni englischsprachige Songs wie «Miss You» von den Rolling Stones und «Enjoy The Silence» von Depeche Mode interpretierte.

© dpa-infocom, dpa:201006-99-840161/3