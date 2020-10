New York (dpa) - Normalerweise sorgen ihre Halloween-Feiern und aufwendigen Horror-Kostüme für Aufsehen, doch in diesem Jahr hat Model und Moderatorin Heidi Klum (47) für ihre Fans eine andere Botschaft.

Wegen der Corona-Pandemie hat sie ihre übliche Party abgesagt und stattdessen ein Grusel-Video auf Instagram veröffentlicht. Darin sind neben Klum auch ihre Kinder sowie ihr Ehemann Tom Kaulitz (31, Tokio Hotel) zu sehen.

Die Kinder verfolgen Klum als Mumien verkleidet, während der Star selber in drei Kostümen vor ihnen flüchtet: in einer Ritterrüstung, angemalt als die Wand hinter ihr und auf einem Bett liegend im Design des Bettes. Der rund fünfminütige Clip ist versehen mit der Botschaft: «Bleibt dieses Jahr an Halloween zu Hause. Verbringt eine gute Zeit mit eurer Familie. Und versucht einfach, euch nicht gegenseitig umzubringen.»

