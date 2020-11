Berlin (dpa) - Von der Fiktion zur Wirklichkeit: Der britische Schauspieler Jude Law (47) wurde 2011 beim Dreh des Seuchen-Thrillers «Contagion» von Experten gewarnt, dass eine Pandemie auch in der Realität kommen werde.

«Die großen Wissenschaftler am Set (...) wussten, was sie zu erwarten hatten. Und sie alle sagten uns, dass dies geschehen würde - und es war eher eine Frage des Wann als des Ob», erzählte Law dem Magazin «GQ» über die Zusammenarbeit mit Forschern beim Filmdreh.

Nach dem Dreh habe er eine Zeitlang schreckliche Angst gehabt. «Als das Jahr 2020 begann und wir davon hörten, was zunächst in China geschah, was sich schnell auf der ganzen Welt abzeichnete, läuteten die Alarmglocken», sagte Law. Deswegen sei er dann aber über den Ausbruch der Corona-Pandemie nicht sonderlich überrascht gewesen.

