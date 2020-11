Münster/Steinfurt/Detmold -

Von Johannes Loy

Was sollen junge Musiker, Künstler und Schauspieler in Zeiten der Corona-Krise tun? Darüber sprachen wir mit Prof. Dr. Matthias Schröder, der Musikmanagement an der Hochschule für Musik in Detmold unterrichtet. Er rät dazu, sich im Studium möglichst breitgefächert aufzustellen. Schröder appelliert zugleich, mehr Teilzeitstellen für Musiker anzubieten und das Leistungsspektrum der Künstlersozialkasse zu reformieren.