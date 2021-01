Düsseldorf erreicht den vierten Platz beim Ranking der gesündesten Landeshauptstädte

Diabetes.help hat die Hauptstädte der 16 deutschen Bundesländer gründlich unter die Lupe genommen, um die gesündeste Hauptstadt zu identifizieren. Bei der Analyse wurden über 20 Faktoren rund um die Gesundheit berücksichtigt. Darunter sind die Feinstaubbelastung, die Lebenserwartung, die Dichte an Krankenhäusern sowie die Zahl der Raucher und der Diabetiker. Die Ausprägungen nach diesen Kriterien wurden zu vier Scores zusammengefasst: Allgemeiner Stadt-Score, Gesundheits-Score, Diabetes-Score und Sport-Score. Aus diesen vier einzelnen Scores ergibt sich dann der Gesamt-Score.

Düsseldorf ist Top beim Sport-Score

Beim Sport-Score erreicht Düsseldorf den zweiten Platz und wird nur von Berlin übertroffen. Die Spitzenposition hat die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt bei der Dichte an Schwimmbädern. Bei der Fahrradfreundlichkeit wird Düsseldorf von Berlin knapp überrundet und erzielt den zweiten Platz. Hinsichtlich der übrigen Kriterien dieser Kategorie (der Dichte an Fitnessstudios, Sportstätten, Vereinen und dem Anteil der Erholungsflächen) liegt die Hauptstadt von NRW jeweils im oberen Mittelfeld.

Den fünften Platz erzielt Düsseldorf beim Diabetes-Score. Positiv zu Buche schlägt dabei der geringe Anteil von Menschen mit Übergewicht an der Gesamtbevölkerung. Bei diesem Kriterium wird die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt nur von Erfurt übertroffen. Auch bei den administrativen Inzidenzen der Krankheit Diabetes schneidet Düsseldorf gut ab. Beim Anteil der Raucher an der Gesamtbevölkerung und den übrigen Kriterien dieser Kategorie liegt die Hauptstadt von NRW im Mittelfeld.

Auch beim allgemeinen Stadt-Score erreicht Düsseldorf den fünften Platz. Positiv ins Gewicht fallen dabei die hohe Dichte an Biosupermärkten und die geringe Feinstaubbelastung. Bei diesen beiden Kriterien hat die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt die Spitzenposition. Dagegen schneidet Düsseldorf bei der Dichte an Stationen für die Messung von Feinstaub schlecht ab. Im Mittelfeld liegt die Hauptstadt von NRW bei der Lebenserwartung. Gleiches gilt für die Zahl der zugelassenen PKW je 100.000 Einwohner.

Beim Gesundheits-Score erreicht Düsseldorf den siebten Rang unter den 16 Landeshauptstädten. Positiv zu Buche schlägt in dieser Kategorie die Dichte an Apotheken. Hier liegt die nordrhein-westfälische Hauptstadt auf dem vierten Platz. Bei der Dichte an Hausärzten und der Dichte an Krankenhäusern steht Düsseldorf jeweils im Mittelfeld. Relativ schlecht schneidet die Hauptstadt von NRW bei der Dichte an Altersheimen ab.

Gesamt-Score der 16 Landeshauptstädte

Beim Gesamt-Score der 16 Landeshauptstädte liegen München, Kiel und Stuttgart auf den ersten drei Plätzen. Die Schlusslichter sind Dresden, Magdeburg und Erfurt. Der Vergleich der 16 Bundesländer belegt ein deutliches Ost-West-Gefälle. Unter den ostdeutschen Landeshauptstädten kann nur Berlin eine der westdeutschen Hauptstädte überrunden. Die Bundeshauptstadt hat die geringste Dichte an Apotheken, führt aber beim Sportindex. Hamburg belegt insgesamt den neunten Platz. Die Hansestadt schneidet bei der Anzahl an Diabetes-Patienten und bei der Lebenserwartung gut ab, verliert aber viele Punkte bei der Feinstaubbelastung und der Zahl der Vereine pro 100.000 Einwohner.