Völklingen (dpa) - Nach gut vier Monaten Zwangspause erstrahlt das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zur Wiedereröffnung an diesem Freitag in neuem Licht: und zwar in Rot.

Für mindestens einen Monat werde die Hochofengruppe rot leuchten, kündigte die Völklinger Hütte am Montag an. Möglich mache dies die Lichttechnik des LED-Entwicklers Rüdiger Lanz aus Simmertal im Hunsrück, der auch Lichtinszenierungen am Berliner Olympiastadion gemacht hat.

Zudem gehe an dem Eröffnungswochenende die Ausstellung mit dem Titel «Mon Trésor. Europas Schatz im Saarland» an den Start, die zuletzt im November 2020 geöffnet werden sollte - wegen der Corona-Pandemie dann aber geschlossen blieb. Sie sei nun bis zum 27. Juni in der früheren Gebläsehalle zu sehen, hieß es. Sie zeigt neben persönlichen Schätzen auch historische Exponate aus der europäischen Region rund um das Saarland, Luxemburg, Lothringen und Rheinland-Pfalz.

Wer die Weltkulturerbestätte besuchen wolle, müsse sich vorher ein «Zeitfenster» im Online-Shop oder telefonisch buchen, da die Zahl der Besucher wegen Corona begrenzt sei.

Am 19. März werden auch andere Museen im Saarland nach der Corona-Pause ebenfalls mit vorheriger Terminbuchung wieder öffnen. Sie hatten sich gemeinsam auf das Startdatum geeinigt.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-830047/3