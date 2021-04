Los Angeles (dpa) - Die starbesetzte Krimikomödie «Knives Out - Mord ist Familiensache» mit Daniel Craig als Privatdetektiv erhält zwei Fortsetzungen.

Netflix habe sich die Rechte an den beiden Produktionen gesichert, berichteten die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Mittwoch. Der Streamingdienst soll sich das über 400 Millionen Dollar kosten lassen, hieß es in Filmkreisen.

US-Regisseur Rian Johnson («Star Wars: Die letzten Jedi») hatte den Original-Hit im Stil eines Agatha-Christie-Krimis 2019 für preiswerte 40 Millionen Dollar gedreht. Weltweit spielte der Streifen über 311 Millionen Dollar ein. Christopher Plummer glänzte als ungeliebter Familienpatriarch, der in seinem Herrenhaus auf mysteriöse Weise stirbt. Der lässige Ermittler Benoit Blanc (Daniel Craig) soll den Fall aufklären. Der Familienclan und Hausangestellte stehen unter Verdacht. Neben Bond-Star Craig spielten Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon und Ana de Armas mit.

Craig und Regisseur Johnson sind bei den Fortsetzungen wieder dabei. Die Dreharbeiten für «Knives Out 2» sollen Ende Juni in Griechenland beginnen. Über die weitere Rollenbesetzung wurde zunächst nichts bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-49563/2