Die Corona-Krise hat viele Menschen aus den gewohnten Gleisen in die digitale Welt getrieben. Fast scheint es, dass Krise und Einsiedelei die Aggressivität in sozialen Netzwerken befördern. Auch der Ton in Debatten und bei Demonstrationen scheint schärfer zu sein. Dazu befragten wir die münstersche Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Lena Frischlich. Sie forscht zum Thema „Demokratische Resilienz in Zeiten von Online-Propaganda, Fake news, ­Fear- und Hate speech“. Dr. Lena Frischlich, Kommunikationswissenschaftlerin aus Münster Foto: Susanne Lüdeling Ressourcen ungleich verteilt Frau Dr. Frischlich, haben Sie den Eindruck, dass wir Deutschen, zumal in der Corona-Krise, stressresilient und krisenfest sind? Lena Frischlich: In der Psychologie beschreibt Resilienz die Fähigkeit, nach Krisen und Erschütterungen zu dem Zustand des Wohlbefindens vor der Erschütterung zurückzukehren.