Celan-Briefe für Marbach - Wer war «Hannele»?

Marbach am Neckar (dpa) - Wer war die Unbekannte im Leben von Paul Celan (1920-1970), die der Schriftsteller 1951 mit «Hannele» anschrieb? Aufschlüsse könnte ein Konvolut von fünf handschriftlichen Briefen und mehreren Gedichten des Autors geben, die bei einer Auktion in Berlin für das Deutsche Literaturarchiv (DLA) in der Schiller-Geburtsstadt Marbach gesichert wurden. Der Lyriker Celan («Todesfuge») habe die Briefe verfasst, kurz bevor er seine spätere Ehefrau Gisèle Lestrange kennenlernte, teilte das DLA am Dienstag mit.

Von dpa