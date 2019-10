Thiemeyers spannender Mysterienthriller

München (dpa) - Die Journalistin Leslie Rickert ist in Südengland einer brisanten Story auf der Spur. Sie ist auf eine mysteriöse Sekte gestoßen, die etwas mit dem Verschwinden junger Frauen zu tun haben muss. Die Archäologin Hannah Peters eilt zu ihrer Unterstützung herbei und bekommt von Leslie einen rätselhaften Film präsentiert, in dem ein orgiastischer Kultus zelebriert wird. Um Antworten zu finden, reist Hannah nach Petra, in die geheimnisvolle Hauptstadt der Nabatäer. Dort stößt sie auf den Mythos des Lebensbaumes, der ewiges Leben verheißt, doch auch auf ein uraltes Wesen, von dem unsagbar Böses ausgeht.

Von dpa