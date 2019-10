Es war schon immer erfolgversprechend, die beiden Gallier-Helden Asterix und Obelix auf Reisen zu schicken – sei es auf eine Tour de France , sei es auf die britische Insel. Dorthin könnten sie auch im neuen Band segeln, denn die Heldin des Abenteuers, die Tochter des legendären Anführers Vercingetorix , soll nach Britannien vor Cäsars Häschern in Schutz gebracht werden. Eigentlich eine schöne Idee.

Leider verfranst sich die Geschichte, die der Autor Jean-Yves Ferri für das vierte Heft in der Nachfolge der Erfinder Goscinny und Uderzo erdacht hat, im gallischen Dorf und dem angrenzenden Gestade. Denn die jugendliche, von ersten Lesern mit Greta Thunberg verglichene Adrenaline wird dort auf Zwischenstation abgeliefert. Die Konsequenzen sind einerseits charmant, denn der kecke Gast lernt die (allen Fans bekannten) Gebräuche kennen, vor allem die Prügeleien zwischen Schmiede und Fischhandel, und zudem kann Adrenaline sich mit dem Dorfnachwuchs anfreunden: Dass Automatix und Verleihnix Söhne haben, die gern im Obelix-Steinbruch abhängen, ist ein schönes zeitgemäßes Fortspinnen der alten Strukturen.

Andererseits ächzt die weitere Geschichte um das schon früh angedrohte Ausbüxen der Titelheldin und kommt von Hölzken auf Stöcksken, von Wald bis Piratenschiff, ohne dass eine zwingende Linie zu erkennen wäre. Man spürt das Bemühen des Autors, immer neue Gag- und Prügel-Situationen herbeizuführen, worunter die Erzählung leidet. Und so schön auch die Bilder sind, die Didier Conrad in der Nachfolge des immer noch als Kontrollinstanz präsenten Albert Uderzo geschaffen hat: Manch gut gemeinte Anspielung, etwa die Paraphrase von Beat­les-Texten durch die Nebenfigur Letitbix, wirkt ebenso gezwungen wie das altvertraute Spiel mit Sprachfehlern etwa der Averner („Schalut!“). Vielleicht hätte man der kecken Adrenaline für eine bessere Story doch eine Landung in Britannien gönnen sollen.