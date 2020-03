Leipziger Buchmesse wegen Coronavirus abgesagt

Leipzig (dpa) - Die Leipziger Buchmesse ist wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Die Stadt Leipzig und die Messeleitung haben die Entscheidung am Dienstag gemeinsam getroffen, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte.

Es sei eine Maßnahme zur Prävention. «Sicherheit geht vor», erklärte der Geschäftsführer der Leipziger Messe, Martin Buhl- Wagner. Zuvor hatte es ein Gespräch der Verantwortlichen mit dem Gesundheitsamt gegeben. Die Frühlingsschau der Buchbranche hätte vom 12. bis 15. März stattfinden sollen.

Für die Buchbranche ist die Absage ein harter Schlag. Die Buchmesse gilt bei den Verlagen als Möglichkeit, eine große Aufmerksamkeit auf ihre Autoren zu lenken. Im Rahmen des begleitenden Lesefestivals «Leipzig liest» hatten 3700 Veranstaltungen an 500 Leseorten auf dem Programm gestanden. Auch «Leipzig liest» und die in die Buchmesse integrierte Comic-Messe «Manga-Comic-Con» wurden abgesagt.

Der Buchmesse-Direktor Oliver Zille bat bei den Ausstellern und Besuchern um Verständnis. «Solch eine schwere Entscheidung mussten wir in den letzten sieben Jahrzehnten der Leipziger Buchmesse noch nie treffen. Sie ist bitter für uns und für die gesamte Buchbranche», erklärte Zille.

In diesem Jahr waren rund 2500 Aussteller aus 51 Ländern auf der Buchmesse erwartet worden. Von deren Seite hatte es zuvor so gut wie keine Absagen gegeben. Nur ein Aussteller der Manga-Comic-Con hatte laut Messe vorab seine Teilnahme gestrichen.

Das Leipziger Gesundheitsamt sei den Vorgaben der zuständigen Bundesministerien gefolgt, teilte die Stadtverwaltung mit. Danach müsse eine Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen bei Großveranstaltungen gewährleistet sein. Das sicherzustellen sei bei 2500 Ausstellern und rund 280 000 erwarteten Besuchern nicht möglich.

Bundesweit sind wegen der steigenden Zahl von Infektionen bereits mehrere große Messen abgesagt oder verschoben worden, darunter die Tourismusbörse ITB in Berlin, die Pro Wein in Düsseldorf und die Internationale Handwerksmesse in München. Das neuartige Coronavirus ist inzwischen in fast allen Bundesländern nachgewiesen worden. Am Montagabend war der erste Fall in Sachsen bestätigt worden.