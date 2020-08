Weimar (dpa) - Die Goethe-Medaille wird in diesem Jahr erstmals in Form eines Internet-Festakts verliehen. Die Corona-Pandemie lasse kaum eine andere Variante zu, hieß es aus dem zuständigen Goethe-Institut .

Die Preisträger seien derzeit in ihren Heimatländern und könnten unter den gegebenen Umständen nicht nach Weimar reisen, sagte die Sprecherin Susanne Meierhenrich .

Daher werde das Festprogramm am Freitag (11.00 Uhr) in einem 50-minütigen vorproduzierten Beitrag im Internet zu sehen sein. Gezeigt werde er unter anderem auf der Website des Goethe-Instituts sowie seiner Youtube-Seite auf Deutsch. Ausgezeichnet werden in diesem Jahr die bolivianische multidisziplinäre Künstlerin Elvira Espejo Ayca, der britische Autor Ian McEwan und die südafrikanische Schriftstellerin, Verlegerin und Kuratorin Zukiswa Wanner.

Die Goethe-Medaille wird sonst jedes Jahr am 28. August, dem Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes, bei einem Festakt in Weimar offiziell an die Preisträger übergeben. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise etwa im internationalen Kulturaustausch engagieren. Die Verleihung steht dieses Mal unter dem Thema «Widerspruch ertragen - der Ertrag des Widerspruchs».

© dpa-infocom, dpa:200827-99-333769/2