New York (dpa) - Eine Erstausgabe von William Shakespeares «Comedies, Histories & Tragedies» ist in New York für den Rekordpreis von fast zehn Millionen Dollar versteigert worden.

Das 1623 gedruckte Werk habe 9,987 Millionen Dollar eingebracht und damit mehr als je ein literarisches Werk zuvor bei einer Versteigerung, teilte das Auktionshaus Christie's in New York mit.

Ursprünglich hatte das Auktionshaus für das auch als «First Folio» bekannte Werk, das erstmals 36 Theaterstücke von Shakespeare (1564-1616) in einem Band zusammenstellte, zwischen vier und sechs Millionen Dollar erwartet. Nach einem sechsminütigen Bieterwettstreit ging das Buch an den US-Sammler Stephan Loewentheil.

Den Auktionsrekord für ein literarisches Werk hatte bislang ein anderes Exemplar des «First Folio» gehalten, das 2001 ebenfalls von Christie's in New York für rund sechs Millionen Dollar versteigert worden war. Nur sechs bekannte Exemplare des «First Folio» befinden sich in Privatbesitz.

